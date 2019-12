Waiblingen Neue Expresslinie: Mit dem Wasserstoffbus nach Stuttgart

Stromproduktion vor Ort

Das Konsortium „H2 Rivers“ mit 18 Partnern aus der Region Rhein-Neckar sowie aus dem Raum Mittlerer Neckar baut in Südwestdeutschland eine Wasserstoffwirtschaft auf. Die Regionalentwicklungsgesellschaft Rhein-Neckar führt das Konsortium an. Zwar bildet der Raum Mannheim-Ludwigshafen einen Schwerpunkt des Netzes, dieses erstreckt sich jedoch auch den Neckar hinauf bis Waiblingen, Esslingen und Dettingen/Erms. Wie berichtet, hat der Förderantrag des Konsortiums, der ein Investitionsvolumen von rund 61 Millionen Euro umfasst, beim Förderwettbewerb „Hy Land – Wasserstoffregionen in Deutschland“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur den Zuschlag bekommen und erhält 20 Millionen Euro an Fördermitteln – natürlich nicht alleine für Waiblingen. Der Förderantrag umfasst eine Reihe von Maßnahmen wie unter anderem eine Hochdruck-Abfüllanlage, H-2-Tankstellen sowie Autos, Busse, Müllfahrzeuge und Straßendienstfahrzeuge mit Brennstoffzellentechnologie.

Im Raum Waiblingen/Stuttgart sollen Solobusse fahren, die auf dem Hess-Areal mit Wasserstoff betankt werden. Die dortige Station steht aber auch für private Nutzer zur Verfügung – oder für das Wasserstoffauto Toyota Mirai, das seit einem Jahr zum Fuhrpark des Bauhofs gehört. Dieses bekommt den Wasserstoff bei einem Druck von 700 bar in zwei Tanks gefüllt. Das ergibt fünf Kilogramm Gas für rund 500 Kilometer Reichweite. Anders sieht’s bei den Bussen aus, diese werden mit 350 bar betankt. Die Waiblinger Tankstelle, sagt Bernd Kappenstein, sieht beide Druckstufen vor. Das Netz umfasst Stationen, die mit Wasserstoff aus der Hochdruck-Abfüllanlage bei Ludwigshafen beliefert werden – und solche, an denen das Gas vor Ort produziert und komprimiert wird. Zu diesen wird Waiblingen gehören. Der „grüne“ Strom dafür wird im Sinne dezentraler Versorgung mittels einer Fotovoltaik-Anlage ebenfalls vor Ort hergestellt, Betreiber sind die Waiblinger Stadtwerke und das Geislinger Energie-Unternehmen GP Joule.