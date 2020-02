Waiblingen Neue Läden: Wie viel Einfluss hat die Stadt?

„Im Grundsatz gilt die Gewerbefreiheit“, dämpft Oberbürgermeister Andreas Hesky allzu große Erwartungen. Eine gesetzliche Regelung bei der Ansiedlung von Gastronomie und Einzelhandel sei nicht möglich - auch wenn sich der Stadtchef manches anders wünschen würde. „Im Moment ist die Entwicklung nicht nur schön“, findet er. Doch die Stadt könne Barbershops, Friseure und Döner-Läden nicht verhindern, dazu gebe es keine planungsrechtliche Handhabe.

Neue Spielhallen und Wettbüros können verhindert werden

Die einzige Einschränkung gilt bei Vergnügungsstätten – also Spielhallen, Wettbüros und Sexshops –, die die Stadt per Bebauungsplan steuern oder ausschließen kann. Die Spielhallendichte wird so reguliert. In der Fronackerstraße zum Beispiel haben bestehende Spielhallen zwar Bestandsschutz, neue dürfen sich aber nur in den Obergeschossen ansiedeln – an der Straße sind die unliebsamen Automaten-Kneipen nicht mehr erlaubt. Tabu sind die Vergnügungsstätten auch fast überall außerhalb der Innenstadt. Dazu hat der Gemeinderat in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt flächendeckend in den Ortschaften die Bebauungspläne überarbeitet. „Anlass war die Schließung der Schlecker-Filialen“, erklärt Stadtplanungschef Patrik Henschel. Diese hätten sich meist an den Ortsdurchfahrten befunden, wo man die Neuansiedlung von Spielhallen befürchtete und ausschließen wollte.