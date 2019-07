Waiblingen Neue Tanzschule mit Sälen zum Feiern

Die Leitungen für Strom, Gas und Telefon haben die Stadtwerke Waiblingen in den vergangenen Tagen in der Max-Eyth-Straße verlegt. Am Montag beginnt der Hochbau für die neue Tanzschule Fun and Dance. Auf drei Etagen mit 1400 Quadratmetern erwarten die Tänzer vier Säle, ein Tanzcafé und eine Terrasse. Brandschutzrechtlich sind auf die ganze Größe des Gebäudes bis zu 600 Besucher zugelassen. Das, sagt das Bauherren-Paar Daniel und Nadine Zambon, wird aber wohl eher die Ausnahme sein. Mit Veranstaltungen für rund 300 Gäste ist jedoch zu rechnen, etwa beim beliebten Tanz in den Mai.

Große Parkplatznot an der Fronackerstraße

Beim Neubau wird es sich um mehr handeln als „nur“ eine Tanzschule. Unter der Marke „Quader 12-Events“ können Säle auch gemietet werden – sei’s für Geburtstage, Betriebsfeiern oder Hochzeiten. Nach dem Ende der Gärtnerei Grüninger wollte sich auf der Fläche zwar zunächst ein Biergarten ansiedeln, jedoch rückte der Betreiber von seinen Plänen wieder ab. Also kam die Tanzschule zum Zuge, die in der Fronackerstraße aus allen Nähten platzt. Ein Trost für alle Biergarten-Fans aus dem Gewebegebiet: Getränke und Snacks zum Feierabend wird es auch im täglich geöffneten Tanzcafé mit Terrasse geben.

Hauptproblem der Tanzschule am bisherigen Standort ist die Parkplatzsituation - für viele Kunden ein entscheidender Faktor. Künftig gibt es 52 Parkplätze auf dem ehemaligen Grüninger-Gelände. Wer umweltschonend mit öffentlichen Verkehrsmittel anreisen möchte, habe es vom Bahnhof nicht weit zu Fuß, nennt Daniel Zambon die Vorteile des neuen Standorts. Der Parkverkehr wird nach dem Einbahnstraßen-Prinzip um das Gebäude herum geleitet. Eine Tiefgarage wurde zwar angedacht, aus Kostengründen jedoch verworfen.