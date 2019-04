Waiblingen Neue Wohnungen und neuer Kindergarten

Noch geht es nicht um die Details der Bebauung, sondern um die Grundzüge wie die Höhen der Gebäude und den Lärmschutz, so Stadtplanungschef Patrick Henschel im Ausschuss für Planung, Technik und Umwelt.

Gebäude wird gut 13 Meter hoch

Gut 13 Meter hoch soll der Kindergarten mit den darüberliegenden Wohnungen werden, die Gemeinschaftsgebäude werden mit acht Metern deutlich niedriger. An der verkehrsreichen Straße werden die zulässigen Lärmwerte in weiten Teilen überschritten, so dass Lärmschutzmaßnahmen nötig werden. Diese betreffen auch die Grundrissgestaltung, erklärte Henschel: Die Schlafzimmer und Aufenthaltsräume müssen von der Alten Bundesstraße abgewandt angeordnet werden. Aufenthaltsräume Richtung Straße müssten gegebenenfalls entsprechende Fenster mit Lüftungseinrichtungen bekommen. „So können wir im Ergebnis die Lärmwerte einhalten“, sagte Henschel.

Misstrauisch reagierte der Ausschuss auf die Erkenntnis, dass der Bebauungsplan ein Stück weit in den Rötepark hineinragt. „Wird der Rötepark angetastet?“, fragte ALi-Chef Alfonso Fazio. Eine Frage, die CDU-Sprecher Siegfried Kasper durchaus berechtigt fand: „Es muss sichergestellt sein, dass nicht über das Baufenster hinaus, also die Linie zum Pflegeheim, gebaut wird“, forderte er.