Waiblingen Neuer Spielplatz in der Talaue

Waiblingen. Zwei große, runde Kiesinseln prangen mitten in der Talaue, darauf ragen grob behauene Baumstämme in den Himmel. Etwas futuristisch mutet es an, dieses Gebilde. So mancher Spaziergänger fragte sich in den vergangenen Wochen offenbar, was dort entsteht. Die Antwort ist einfach: Es ist der neue Spielplatz, der pünktlich zur Remstal-Gartenschau im kommenden Jahr eröffnet werden soll.