Waiblingen Neuer Stoffladen nach Aus von Eisele

„Cosa“ klingt spanisch oder italienisch, im Fall des neuen Waiblinger Nähladens handelt es sich aber ganz einfach um eine Wortschöpfung aus den Vornamen der beiden Betreiberinnen: Cornelia Kinne und Sarah Schmidt. Die 51-jährige Cornelia Kinne kennen Kunden vom aufgegebenen Stoffgeschäft Eisele, wo die gelernte Bankkauffrau seit 2011 arbeitete. „Ich habe damals mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt sie. Und sie hat in den letzten Monaten hautnah erlebt, wie viele Näherinnen und Hobbyschneiderinnen das Geschäft vermissen. Das Geschäft mit 450 Quadratmetern von den Eisele-Brüdern zu übernehmen, wäre ihr eine Nummer zu groß gewesen. Ganz klein wird aber auch der Cosa-Laden nicht: 180 Quadratmeter.

Modedesignerin mit eigenem Atelier in Fellbach

An ihrer Seite hat Cornelia Kinne Sarah Schmidt, geborene Fasold. Die 39-Jährige hat Modedesign studiert und Damenschneiderin gelernt. In Fellbach besitzt sie seit einigen Jahren ein Atelier in der August-Brändle-Straße, in dem sie Nähkurse für Frauen und Mädchen jedes Alters gibt – und auch für Männer. Beliebt sind außerdem Kindergeburtstage in der Schneiderwerkstatt, weil die Gäste kreativ etwas gestalten und mit nach Hause nehmen können. Das Nähatelier bleibt trotz der Eröffnung von „Cosa“ bestehen. Mit einem Team von weiteren drei bis vier Kräften wollen die Inhaberinnen die täglichen Öffnungszeiten gewährleisten.

Die Räume von Stoff Eisele stehen leer, der Umbau soll dieser Tage beginnen. Wie berichtet, plant die benachbarte Bäckerei Maurer, sich dort zu vergrößern. So kommt’s zum Platzwechsel: Sobald Maurer umgezogen ist, soll der Umbau in der Bahnhofstraße 26 starten. Einige Wochen wird er dauern. Cornelia Kinne und Sarah Schmidt sitzen in den Startlöchern und werden voraussichtlich im Herbst eröffnen.