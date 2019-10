Waiblingen Neues Restaurant für Burger-Fans

Die Biergarten-Saison ist beendet, doch Diego Husaini legt nicht die Hände in den Schoß. Am 1. November öffnet er in der Bahnhofstraße beim Traumpalast-Kino den Burgerladen „Grimms“, wo sich zuletzt das kleine Feinkost-Restaurant „Modern Italy“ befand. Dem Motto „Klein, aber fein“ folgt auch das „Grimms“, das innen 22 Sitzplätze bietet. Ein Bereich für die Außenbewirtschaftung kommt noch dazu, spielt jahreszeitlich bedingt aber die nächsten Monate keine Rolle. Hinter der Theke und in der winzigen Küche stehen pro Schicht drei Leute: Diego Husaini selbst sowie Personal, mit dem er schon im Trappeler-Biergarten zusammengearbeitet hat. Mit verschiedenen Burger-Variationen wie Pulled Pork (frei übersetzt: gerupfte Sau) oder Speck und Ei hatten sie dort schon experimentiert – aber das war gewissermaßen nur Vorgeplänkel aufs neue Konzept.

Essen soll für Instagram schön angerichtet sein

Der Clou im „Grimms“ ist, dass jeder sich seinen Burger selbst zusammenstellen kann. Vegetarier und Veganer sollen ebenso auf ihre Kosten kommen wie die Liebhaber leckerer, aber eher nicht ganz so gesunder Kalorienbomben der traditionellen Art. Dabei folgt Diego Husaini ungefähr dem Prinzip, dass die „Subway“-Kette bei Sandwiches praktiziert: Die Kunden wählen erst ihr „Bun“, nämlich ihr Brot, entweder Sesam, Laugen, Focaccia oder Roggen. Weiter stehen acht Soßen zur Auswahl und vier „Pattys“ von Rindfleisch über Hühnchen bis zu vegetarischen Maultaschen und Gemüsebratlingen. Neben Käsesorten und Beilagen können sich die Esser dann vor allem die „Toppings“ aussuchen. Dazu gehört neben den Klassikern Zwiebel. Tomate und Gurke auch eher Exotisches wie Feigen, Walnüssen – oder Goldstaub.

Während Ex-Bayern-Star Franck Ribéry mit dem Verzehr eines 1200 teuren vergoldeten Steaks in Dubai für ein Skandälchen sorgte, kommen die Esser im Grimms klar billiger weg, und auch ohne großes Aufsehen. Die Sache mit dem essbaren Goldstaub möchte Diego Husaini als Gag verstanden wissen und als Anregung, das schön angerichtete Essen gerne in sozialen Netzwerken wie Instagram zu präsentieren.