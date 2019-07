Waiblingen-Neustadt 7. White Dinner: Selbst gemachte Leckereien und familiäre Atmosphäre

„Die meisten kommen jedes Jahr her. Die, die nicht aus Neustadt kommen, haben aber trotzdem Verbindungen zum Ort“, erklärt Ortsvorsteherin Daniela Tiemann. Wenn man die Gäste fragt, warum sie heute Abend hier zusammensitzen und warum das so schön ist, fällt ihnen eine ganze Liste von Gründen dafür ein: Ganz vorne stehen natürlich das gute Essen, der Wein und die netten Gespräche. „Es macht einfach Spaß“, stellt eine Besucherin fest, alle loben die Vielfalt, den Austausch und den Wert der Veranstaltung als Tradition.

Bereits zum siebten Mal findet das „White Dinner“ jetzt statt, mit der Farbe Weiß soll der Sommer zelebriert werden. Das Trio „Zaitensprung“ ist seit dem ersten Jahr mit dabei und hat das Event klanglich stark geprägt: „Das passt einfach von der Musik her“, so Tiemann. Dieser Meinung ist auch der jüngste Besucher, der acht Monate alte Nils, der während der akustischen Interpretation von Cyndie Laupers „Time after Time“ friedlich in seinem Kinderwagen schläft.

„Die letzten Jahre hatten wir immer Glück mit dem Wetter“, heute erinnern ein gelegentliches Donnergrollen und eine dunkle Wolkendecke daran, dass der Himmel jederzeit seine Schleusen öffnen kann. „Deshalb haben wir uns dieses Jahr eher unters Dach orientiert“, so Tiemann. Nur zwei der Tische, die „Optimistentische“, stehen zu Beginn der Veranstaltung ganz im Freien, ansonsten schützt das Vordach des Rathauses die fröhliche Gesellschaft vor der Witterung. Auch für den Fall, dass es richtig heftig gewittern sollte, gab es da bereits einen einfachen Plan: „Dann rutsch’ mer halt enger zamma“, so ein Besucher. Da sich alle kennen und viele Haus an Haus wohnen, ist das ja gar kein Problem.

Aber merke: „Die Nachbarn nehmen wir nur mit hier her, wenn sie gut kochen können“, scherzt einer der Gäste.