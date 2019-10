Waiblingen-Neustadt. Ein Fahrkartenautomat am Bahnhof Neustadt-Hohenacker wurde von Unbekannten in die Luft gesprengt. Der beschädiget Automat wurde gegen 5.30 Uhr gemeldet. Womit er in die Luft gejagt wurde, ist noch nicht bekannt, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte. Eine Geldkassette wurde aus dem Automaten gestohlen, aber unweit des Tatortes aufgefunden. Offenbar hatte der oder die Täter die Kassette weggeworfen, weil darin Sicherheitsfarbe ausgetreten war. Ob trotzdem Geld aus der Kassette entnommen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Sachschaden am komplett zerstörten Automaten wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.