Waiblingen-Neustadt Fahrkartenautomat gesprengt: Banden am Werk?

Waiblingen.

Ein lauter Knall muss am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr vom Bahnhof Neustadt-Hohenacker her zu vernehmen gewesen sein. Eine Sprengung riss die gesamte Vorderseite eines DB-Fahrkartenautomaten auf. 10 000 Euro Schaden sind am Automaten entstanden.