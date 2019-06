Waiblingen-Neustadt Update: Vermisster 53-Jähriger gefunden

Gegen 12.30 Uhr meldete der VVS am Freitag einen Personenunfall am Bahnhof in Neustadt, vier Stunden später dann die Meldung: Die Polizei Waiblingen bittet um Mithilfe bei der Suche nach ein 53-Jährigen. Am Abend dann Entwarnung: Der Vermisste ist gefunden worden.

Der Vermisste wurde beim o.g. Personenunfall möglicherweise von einem einfahrenden Zug verletzt und ist danach weggerannt. Das berichtete die Polizei auf Grundlage von Augenzeugenberichten.

Die Suche mit einem Hubschrauber blieb zunächst erfolglos, weshalb die Polizei sich an die Bevölkerung wandte.