Waiblingen-Neustadt.

Ein Alarm in einer Bankfiliale in Waiblingen-Neustadt hat sich am Dienstagnachmittag (25.02.) als Fehlalarm herausgestellt. Mehrere Polizisten waren zunächst ausgerückt. Weil die Filiale geschlossen war, nahm die Prüfung, ob der Alarm echt ist oder nicht, etwas Zeit in Anspruch. Inzwischen sind die Einsatzkräfte weitgehend wieder abgerückt (Stand 15.20 Uhr), bestätigte Polizei-Pressesprecher Rudolf Biehlmaier auf Anfrage.