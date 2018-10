Waiblingen Noch diesen Sonntag: Immo Messe

Am Sonntag noch im Waiblinger Bürgerzentrum: 26 Aussteller und elf Fachvorträge

Waiblingen. Es wird gebaut, was die Zementsäcke hergeben. So billig war Baugeld noch nie, so stark der Drang zu Betongold selten. Die Branche verzeichnet zweistellige Zuwachsraten. Man kann es auch jetzt wieder bei der Immo-Messe erleben, ausgerichtet von dieser Zeitung. Die Messe läuft noch diesen Sonntag