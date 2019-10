Waiblingen Notkita bei der Friedensschule soll Mangel überbrücken

Eigentlich hatte die Stadt geplant, die Interimskita in einem der wenig genutzten Pavillons auf dem Gelände der Friedensschule einzurichten. Wie sich zwischenzeitlich herausstellte, sind die Gebäude dafür nicht geeignet. Der Sanierungsbedarf wäre so groß, dass sie für eine schnelle Lösung nicht in Betracht kommen. Als Ersatzfläche ist daher ein Bolzplatz in den Fokus gerückt, der sich mit seinem festen Untergrund für ein Bauwerk in Systembauweise bestens eignet, wie Hochbauamtsleiter Michael Gunser im Ausschuss für Bildung, Soziales und Verwaltung des Gemeinderats darlegte. Gedacht ist an ein zweigeschossiges Interimsgebäude, das nach Dafürhalten der Verwaltung zunächst gemietet werden sollte. Für den Außenbereich der Kita wird ein Teil des vorhandenen Spielbereiches der Grundschule herangezogen. Der Bolzplatz werde nur geringfügig genutzt, hieß es in der Sitzung.

Dürr: Dem Bildungscampus gehört die Zukunft

Die Idee, Kita und Schule auf einer Art „Campus“ zusammenzuführen, habe viel Charme, meinte Erste Bürgermeisterin Christiane Dürr und berichtete von einer Tagung mit Familienministerin Franziska Giffey, bei der derartige Bildungshaus-Lösungen als vorbildlich für die pädagogische Zukunft erklärt wurden. SPD-Stadtrat Peter Beck, Schulleiter in Welzheim, bestätigte, dass Bildungshäuser wesentlich für die Verzahnung von Kita und Schule sowie für das Wohl der Kinder seien.