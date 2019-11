Waiblingen OB Hesky: "Mehr autofreie Innenstadt geht nicht"

Solche Szenarien kann sich Oberbürgermeister Andreas Hesky nicht vorstellen. „Wir haben viele Bewohner in der Innenstadt“, erinnert er. „Leute, die zu ihren Häusern gelangen müssen.“ Auch das Holiday-Inn-Express-Hotel könne vom Verkehr nicht abgehängt werden, genauso wenig wie die Tiefgarage und das Ärztehaus in der Albert-Roller-Straße. „Ich habe keine Hoffnung, dass wir das Auto großflächig verbannen können“, sagt der Waiblinger Stadtchef. „Wir bekommen den Autoverkehr nicht raus.“

So weit wie der Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer, der jüngst in seiner Haushaltsrede eine autofreie Innenstadt dezidiert ablehnte, will Hesky aber nicht gehen. Waiblingen habe im letzten Jahrzehnt mit der Ausweisung einer autofreien Innenstadt schon begonnen, sagt er mit Verweis auf die Fußgängerzone in der Altstadt. „Hier ist die Idee umgesetzt. Wie bekommen aber keine autofreie Stadt in der Bahnhofstraße.“

Für Hesky ist das Auto noch immer Teil der Mobilität. Dass autofreie Innenstädte von vielen gefordert werden, die sich eine bessere Aufenthaltsqualität wünschen, versteht er aber wohl. Erst jüngst haben Studenten der Fachhochschule Geislingen/Nürtingen Ideen für ein Waiblingen mit weniger Autos entwickelt und einen Shared Space in der unteren Fronackerstraße gefordert – einen Bereich also, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. „Da darf es keine Denkverbote, aber auch keine Vorfestlegung geben“, sagt Andreas Hesky mit Blick auf die anstehende Debatte im Gemeinderat. Doch das Auto sei auch wichtiger Frequenzbringer für die Zentren. „Wir müssen unsere Innenstädte erhalten. Das ist unsere Aufgabe.“