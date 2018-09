Waiblingen.

In einem Drogeriemarkt am Alten Postplatz ist am Mittwochnachmittag ein 50-Jähriger beim Diebstahl von zwei Parfüms ertappt worden. Der Mann wollte kurz vor 17 Uhr den Markt verlassen ohne zu bezahlen. Dabei erwischten ihn vier weibliche Angestellte und hinderten ihn daran, den Laden zu verlassen. Daraufhin schlug er um sich und verletzte eine Mitarbeiterin am Arm und stieß eine weitere um. Schließlich gab er seine Gegenwehr auf. Er wurde schließlich einer alarmierten Polizeistreife übergeben. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen. Dem 50-Jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen räuberischem Diebstahl.