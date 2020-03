Waiblingen Park&Ride-Parkhaus wird abgerissen

Am 23. März rollen noch keine Bagger an, da wird die Baustelle erst mal eingerichtet. Der Bauzaun wird aufgestellt, die Anschlüsse für Strom und Wasser für die Bauarbeiten werden eingerichtet. Start der Abbrucharbeiten ist Stand heute der 1. April. Doch bereits von diesem Montag an entfallen die Parkmöglichkeiten komplett. Ersatzparkplätze stehen auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Hess im Ameisenbühl zur Verfügung – nach Angaben der Stadtverwaltung so viele Plätze, wie im Parkhaus wegfallen. Die Anfahrt zu den Parkplätzen erfolgt über die Max-Eyth-Straße und Dieselstraße. Die Navigationsdaten lauten: 48˚49’35.8“N 9˚17’54.4“E beziehungsweise Ameisenbühl 40.

3. Was ändert sich für Radfahrer?

Die zehn Fahrradboxen, die bis vor kurzem am P&R-Parkhaus standen, wurden nach Angaben von Werner Nußbaum, Parkierungsgesellschaft, an den Bahnhof Neustadt/Hohenacker versetzt. Den Mietern der Boxen seien Plätze im Radhaus am Bahnhof oder andere Boxen angeboten worden, sagt Nußbaum: „Alle sind versorgt.“

4. Ändern sich die Fußwege?

Die Unterführung unterm Bahnhof ist nach Auskunft des zuständigen Mitarbeiters im Hochbauamt, Heinz Grünvogel, von den Bauarbeiten nicht tangiert. Auf dem Weg zwischen dem Parkhaus und den Gleisen sind Behinderungen aber zumindest tageweise möglich. Fußgänger müssen sich darauf einstellen.

5. Wird nun der Stollen unter dem Parkhaus freigelegt?

Bei einer Untersuchung des Baugrunds war unter dem Parkhaus eine alte Stollenanlage entdeckt worden, die im Zweiten Weltkrieg als Fluchtstollen gedient haben soll. Ob der Stollen begehbar war oder nur ein Kriechtunnel, ist noch nicht bekannt. Auch die Eingänge zum Stollen wurden bei ersten Grabungen neben den Zugängen zum Parkhaus nicht gefunden. Weiteren Untersuchungen war die Tiefgaragendecke im Weg. Im Zuge der Abbrucharbeiten wird nun erneut nach dem Stollen gefahndet. Mitte bis Ende April soll das Oberdeck abgebrochen sein, danach können die Fundamente ausgebaut werden. „Dann können auch die Schürfungen am vermuteten Standort des Stollengangs erfolgen“, kündigt Heinz Grünvogel an. Sollten tatsächlich Stollen gefunden und freigelegt werden, werde deren Lage vermessen, anschließend würden sie verfüllt.

6. Wie geht es weiter?

Die Arbeiten für das neue Parkhaus werden im Mai ausgeschrieben. Mit dem Neubau soll Ende des Jahres begonnen werden. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Sommer 2021 dauern. Falls es länger dauern sollte: Der Vertrag für die Parkplätze auf dem Hess-Areal läuft bis Ende 2021. Mit den zusätzlichen Parkplätzen am Bahnhof soll der Umstieg auf den ÖPNV attraktiver werden.