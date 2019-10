Waiblingen Parkleitsystem bleibt vorerst defekt

Waiblingen.

Die Autofahrer in der Stadt müssen sich weiter gedulden. Das Parkleitsystem, das Anfang Oktober wegen eines Blitzeinschlags in eins der Module ausgefallen ist, wird erst Mitte November repariert. „Es dauert so lange, weil die Ersatzteile bestellt werden mussten“, sagt Werner Nussbaum, Geschäftsführer der Parkierungsgesellschaft Waiblingen, auf Anfrage. An das System sind alle Parkhäuser und Parkplätze angeschlossen, die die städtische Parkierungsgesellschaft betreibt. Die Anzeigentafeln sind deshalb in der ganzen Stadt ausgefallen. Auch die Online-Information über freie Stellplätze funktioniert wegen der Folgen des Blitzschlags vorerst nicht.