Waiblingen Parkleitsystem nach Blitzeinschlag defekt

Wer gerade in Richtung Marktgarage steuert und sich fragt, ob dort denn auch noch ein Stellplatz frei ist, der muss hinfahren und sich überraschen lassen. Eine Vorab-Information gibt es derzeit nicht. Die Ursache: Ein Blitzeinschlag in eins der Module hat für den wochenlangen Ausfall gesorgt. Die Reparatur wurde durch die städtische Parkierungsgesellschaft in Auftrag gegeben, ein Ersatzteil angefordert. Einen genauen Zeitpunkt zur Inbetriebnahme kann Geschäftsführer Werner Nußbaum momentan jedoch nicht nennen.

Nach Auskunft des Herstellers und Betreibers des Parkleitsystems, dem österreichischen Verkehrstechnologieunternehmen Swarco, könne die Ersatzteilbeschaffung noch etwa zwei Wochen dauern. „So ein Bauteil kann man natürlich nicht im Supermarkt kaufen“, wirbt Werner Nußbaum um Verständnis.

Immer wieder kleine Defekte

In dem Fall ist die Ursache klar und die Wirkung umfassend, doch schon früher hat das Parkleitsystem immer wieder geschwächelt, wie der Geschäftsführer der städtischen Parkierungsgesellschaft zugibt. So bestand eine Zeit lang das Problem, dass in der Marktgarage die grünen Lichter, die freie Stellplätze anzeigen sollen, nicht ausgingen, obwohl Autos draufstanden. Der Fehler ist inzwischen behoben – was ganz aktuell freilich nichts hilft, weil das komplette System tot ist.