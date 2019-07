Waiblingen Personalmangel: Bäckerei Haag schließt

Die Bäckerei Haag produziert ihre Backwaren in Schwaikheim. Dort betreibt sie ebenso wie in der Waiblinger Bahnhofstraße und in Winnenden auch noch Läden, in denen täglich Brot und frische Brötchen zu haben sind. Doch in der Langen Straße in Waiblingen ist seit ein paar Wochen Schluss. Von technischen Gründen ist auf einem Schild im Schaufenster die Rede. „Wegen Personalmangel haben wir die Filiale im Juni aufgelöst“, präzisiert Geschäftsführer Alessandro Haag im Gespräch mit der Zeitung. Generell sei es schwierig, Personal zu finden, vor allem schwer sei es aber im Verkauf. Teilweise hätten sie nicht mehr gewusst, wie sie den Betrieb in der Filiale stemmen könnten. „Wir mussten handeln“, sagt Haag. Für die Kunden tue es ihm leid. „Aber wir mussten uns entscheiden, welches Objekt wir präferieren.“

Die Industrie hat das Personal abgeworben

Dass es immer schwerer wird, Leute zu finden, weiß auch der Waiblinger Wirtschaftsförderer und Stadtmarketing-Chef Marc Funk. Die Industrie habe in den vergangenen Jahren Personal abgeworben, das sei im Einzelhandel und nun auch in der Gastronomie zu spüren.