Waiblingen Pfeiffer: Dieselautos nicht in Geiselhaft nehmen

Herr Pfeiffer, hätten Sie ein solches Kartell der Automobilindustrie vor einer Woche für möglich gehalten?

Jetzt mal langsam mit den jungen Pferden. Vorschnelle Urteile oder gar Vorverurteilungen sollten wir nicht fällen. Es muss doch erst ermittelt werden, ob es ein Kartell mit wettbewerbswidrigen Absprachen überhaupt gegeben hat. Bisher ist nur bekannt, dass die Autohersteller ein vom Bundeskartellamt kartellrechtlich nicht beanstandetes Gemeinschaftsunternehmen betreiben, in dem Normungs- und Standardisierungsaktivitäten stattfinden. Dies ist erst einmal nichts Schädliches. Nach meinen Informationen ermitteln nun Europäische Kommission und Bundeskartellamt und arbeiten dabei sehr eng zusammen. Diese Ermittlungen gilt es abzuwarten.

Wie beurteilen Sie als ordoliberaler Marktwirtschaftler solch wettbewerbswidriges Verhalten?

Für derartige Fälle gibt es - wie in unserem Rechtsstaat üblich - ein klares Prozedere. Es ist im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen klar und eindeutig normiert: Im Verdachtsfall eröffnet das Bundeskartellamt ein Verfahren, gibt den Betroffenen Gelegenheit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen, lässt Verfahrensbeteiligte zu Wort kommen und führt gegebenenfalls eine öffentliche mündliche Verhandlung durch, bevor es sein Urteil fällt. Das Bundeskartellamt kann im Rahmen eines solchen Verfahrens alle Ermittlungen führen und alle Beweise erheben, die erforderlich sind. Es kann sogar unangemeldet und mit Unterstützung der Polizei Hausdurchsuchungen vornehmen und Gegenstände, die als Beweismittel für die Ermittlung von Bedeutung sein können, beschlagnahmen. So ein Kartellverfahren ist ein sehr scharfes Instrument und das Bundeskartellamt verfügt über sehr umfangreiche Erfahrungen auf diesem Gebiet. Wenn es da was zu finden gibt, dann wird es auch gefunden und strikt dagegen vorgegangen. Darauf können Sie sich verlassen. Allein die Bußgelder können bis zu zehn Prozent des weltweiten Umsatzes eines Unternehmens betragen. In diesem konkreten Fall könnte da sehr leicht ein zweistelliger Milliardenbetrag zusammenkommen - und zwar pro Unternehmen.

Müssten die Kartellbehörden nicht deutlich gestärkt werden? Die Autoindustrie ist offenbar nur die Spitze des Eisbergs, siehe LKW, Zucker, Zement, Eisenbahnschienen.

Gesetzlich sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Handlungsbedarf. Der rechtliche Rahmen und die Instrumente sind da. Die letzte Novelle mit umfangreichen Verbesserungen, zum Beispiel zum Stellen von Schadensersatzansprüchen bei Kartellschäden, zur Anpassung des Kartellrechts an die Digitalisierung der Wirtschaft und zum Schließen von Lücken im Bußgeldrecht, haben wir erst im März dieses Jahres verabschiedet. Und ich bin ziemlich sicher, dass es in der nächsten Legislaturperiode wieder eine Novelle geben wird.

Vor dem Hintergrund des mutmaßlichen Kartells erklärt sich im gewissen Sinn die Dieselaffäre: Die deutschen Autohersteller wollten und konnten die Abgas-Grenzwerte nicht einhalten. Stichwort: die abgesprochene Größe der Harnstofftanks. Wer in der Politik hat die Augen feste zugedrückt oder sind in den Berliner Ministerien nur technische Laien am Werk?

Das vom Bundeskartellamt kartellrechtlich nicht beanstandete Gemeinschaftsunternehmen der Autohersteller betreibt eigenen Angaben zufolge Vorentwicklungen auf dem Gebiet der Abgasnachbehandlung an Otto- und Dieselmotoren in Personenkraftwagen. Man könnte jetzt sagen, dass das verdächtig danach klingt, die Autohersteller hätten sich verabredet, nur relativ kleine AdBlue-Tanks für die Abgasbehandlung von Dieselmotoren einzubauen, um Kosten zu sparen und die Konkurrenz auf diesem Gebiet auszuschalten. Zumal die zu kleinen Tanks auch ursächlich sein sollen für den Dieselskandal. Denn dadurch sei die Menge des verwendeten AdBlue zu gering, um genügend der schädlichen Stickoxide aus dem Abgas zu filtern. Dies wird von Fachleuten jedoch glatt bestritten. Nicht die Größe des Tanks sei entscheidend für die Kosten des Systems. Da würden ganz andere Parameter eine Rolle spielen. Vielmehr sei es das gemeinsame Ziel der Autohersteller gewesen, die Tankintervalle für AdBlue möglichst lang zu halten, damit die Kunden nicht zwischen den Inspektionen die Flüssigkeit nachfüllen müssen. Dies spricht klar gegen zu kleine Tanks. Davon mal abgesehen: Die meisten Autos haben einen mindestens zehn Liter großen Tank, weil das dem Gebinde entspricht, das man an Tankstellen kaufen kann. Für mich klingt das erst mal plausibel.