Waiblingen Pflegenotstand: Letzte Station Ausland

Ein Platz im Pflegeheim musste her. Doch was auf ihren Entschluss folgte, beschreibt Kiene als Spießrutenlauf. „Ich habe mit rund 30 Heimen telefoniert.“ Bei den meisten Pflegeeinrichtungen sei sie sofort abgewimmelt worden. Sie brauche gar nicht weiterzusprechen, es sei sowieso kein Platz frei. Und die, die bereit waren, sie auf die Warteliste zu setzen, wären eigentlich auch keine Option gewesen, selbst wenn ein Platz frei geworden wäre: „Preislich geht es bei 2200 Euro monatlicher Zuzahlung los.“ Zu viel für Helga Kiene - obwohl sie 45 Jahre lang als Kundenberaterin einer Krankenkasse berufstätig war und auch ihr Mann nicht schlecht verdient habe. „Eigentlich geht es uns gut. Doch für den Mittelstand ist ein Pflegeplatz nicht mehr bezahlbar“, kritisiert Kiene.

„Mir wurde geraten, alles zu verkaufen, was ich besitze ...“

In ihrer Verzweiflung dachte sie sogar darüber nach, die Wohnung in Waiblingen zu verkaufen - doch auch das hätte ihr nur wenige Jahre finanziell Luft verschafft. So überwand sie sich schließlich und vereinbarte ein Beratungsgespräch beim Sozialamt. Noch heute ist sie fassungslos über die Auskunft, die sie dort erhält: „Mir wurde geraten, alles zu verkaufen, was ich besitze, unter anderem mein Auto und Anteile einer Erbengemeinschaft. Dann könnte ich auf den Hartz-4-Regelsatz gesetzt werden, und das Sozialamt käme für die Pflegekosten auf.“ Ein Vorschlag, bei dem ihr beinahe die Luft wegbleibt: „Ich habe mein Leben lang gearbeitet und komme nicht mit 450 Euro im Monat aus. Und ja, ich erwarte auch noch ein bisschen was vom Leben“, sagt die heute 67-Jährige.

Während die Situation für die pflegende Ehefrau immer schwerer wurde, erzählten ihr Bruder und ihre Schwägerin von einem Bericht im Fernsehen, in dem es um tschechische Pflegeheime ging. „Ich wusste mir nicht anders zu helfen und habe dort angerufen. Und in ein Heim, das nach einem Umbau freie Zimmer hatte, konnte ich ihn schon drei Wochen später bringen, am 13. Juli dieses Jahres.“ Es war gut, sagt sie heute, dass es so schnell ging. „Ich hätte es mir sonst vielleicht noch anders überlegt.“ Denn die Vorstellung, ihren Ehemann fast 500 Kilometer entfernt von Waiblingen unterzubringen, war schlimm für Helga Kiene. Doch sie sah keinen anderen Ausweg. 1600 Euro kostet der Pflegeplatz in dem Heim im tschechischen Prachatice, knapp 50 Kilometer hinter der bayerischen Grenze. 901 Euro davon zahlt die Krankenkasse bei Pflegestufe 5 zu. „Es war das Beste, was ich tun konnte. Er wird liebevoll gepflegt und fühlt sich wohl.“

Alle zwei bis drei Monate setzt sich Helga Kiene hinters Steuer und besucht ihren Mann. Sechs Stunden dauert eine Fahrt, zwei Nächte bleibt sie in einem Hotel in der Nähe des Pflegeheims. „Er freut sich, wenn ich komme, doch er vergisst mich auch immer mehr.“ Das ist in erster Linie der Krankheit und weniger der Entfernung geschuldet. Doch für Helga Kiene ist es schwer, ihren Mann nicht mehrmals pro Woche in einem Heim in der Umgebung besuchen zu können. Ganz besonders an Weihnachten. „Ich hätte sehr gerne mit meinem Mann Heiligabend gefeiert und ihn an den Feiertagen besucht“, sagt sie mit Tränen in den Augen. Ihr einziger Trost sei, dass er ohnehin kein Zeitgefühl mehr habe. Im Januar macht sie sich das nächste Mal auf den Weg nach Tschechien.

Doch auch wenn die Situation sie traurig macht - den Kopf in den Sand zu stecken kommt für Helga Kiene nicht infrage. Sie möchte ihre Geschichte erzählen, um aufzurütteln: „Ich glaube, ganz viele pflegende Angehörige sind am Ende ihrer Kräfte und pflegen nur deshalb weiter zu Hause, weil sie sich keinen Pflegeplatz leisten können.“ Helga Kiene möchte andere pflegende Angehörige ermutigen, sich selbst nicht aufzugeben, nach anderen Lösungen zu suchen und mit ihren Kräften zu haushalten. Und sie möchte an die Politik appellieren, Pflege für alle bezahlbar zu machen.