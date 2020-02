Waiblingen Pilotprojekt am Bahnhof: Ticketkauf per Video-Konferenz

Es ist keine Sparmaßnahme, beteuert die Bahn

Am Waiblinger Bahnhof kommt das Video-Reisezentrum, am Montag feierlich eröffnet, als Zusatzangebot daher. Das bestehende Reisezentrum – also die Fahrtkartenschalter mit echten Beratern vor Ort – bleibt. Seit Aufbau des Video-Schalters gelten andere Öffnungszeiten, je nach Sichtweise kürzere oder längere. Die Berater vor Ort fangen statt um sieben erst um acht Uhr morgens an, am Samstagvormittag sind die konventionellen Schalter nicht besetzt – der Video-Schalter durchaus. Er hat werktags von sechs bis 19.30 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von acht bis 18 Uhr geöffnet. Bei erfolg des Pilotprojekts könnten sie rund um die Uhr geöffnet werden. Das passt zu den Erfahrungen mit dem Online-Verkauf und Call-Center-Beratungen: Zwischen 18 und acht Uhr läuft dort inzwischen mehr als tagsüber.

„Sind sie ein echter Mensch?“ – diese Frage stellen Nutzer der im Schwarzwald erprobten Video-Reisezentren recht häufig. Sie drängt sich auf. Per Knopfdruck startet der Kunde seine Anfrage. Je nach Andrang bei der Zentrale erscheint nach einigen Sekunden oder Minuten ein Gesicht auf dem Monitor und fragt: „Was kann ich für Sie tun?“. Das ist kein Film, keine Automatenstimme und kein Avatar, sondern echter Mensch, der allerdings nicht vor Ort am Bahnhof in Waiblingen sitzt, sondern im zentralen Reisezentrum in Ludwigsburg, von wo er zugeschaltet wird. Dem Grundprinzip nach handelt es sich um kaum etwa anderes als um eine Videokonferenz oder um Video-Telefonie. Obendrein jedoch kann der Berater Reisepläne und Fahrkarten für den Kunden ausdrucken, dieser widerum kann Dokumente einscannen.