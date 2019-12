Waiblingen Pläne für einen Unverpackt-Laden in der Langen Straße

Lebensmittel in modernen Glasbehältern

Martina Mohr (56), die vor eineinhalb Jahren von Stuttgart nach Waiblingen gezogen ist, will in dem kleinen Laden an der Passage zwischen der früheren Bäckerei Lang und dem ehemaligen Messerschmied Eisele einen Unverpacktladen eröffnen. Anders als in normalen Geschäften sollen dort nur offene Lebensmittel wie Nudeln, Reis und Getreide, Müsli, Linsen, Nüsse und Kaffee verkauft werden. Angeboten werden die Lebensmittel in modernen Glasbehältern, aus denen sich die Kunden die gewünschten Mengen abfüllen können. Umweltfeindliche Verpackungen fallen keine an, weil die Kunden ihre Tupperdosen, Büchsen oder Schraubgläser von zu Hause mitbringen. Auch Reinigungsmittel wie Seifen, Shampoo und Haushaltsreiniger gibt’s offen und ohne störendes Plastik drumrum.

„Das Unverpacktthema hat mich schon immer interessiert“, sagt Martina Mohr. Nachdem die gelernte Zahntechnikerin ihre langjährige Arbeitsstelle verloren hatte, orientierte sie sich komplett neu. Einen Unverpacktladen lernte sie über eine Freundin kennen und fand die Idee so genial, dass sie sich nun vorgenommen hat, in Waiblingen selbst einen zu eröffnen. In Immoscout stieß sie auf den seit Jahren leerstehenden kleinen Laden in der Langen Straße. Die Lage mitten in der Stadt und nahe dem Marktplatz stimmte, die Größe ebenfalls. Kurzerhand nahm sie Kontakt mit dem zuständigen Immobilienmakler auf und besichtigte die Räume noch am selben Tag. „Ich habe das Häuschen gesehen und die Passage und gedacht: Das ist schön. Das passt.“

Kaffee und selbst gemachte Smoothies

Passen muss aber auch die Finanzierung. Martina Mohr, als Geschäftsfrau noch reichlich unerfahren, belegte ein Existenzgründerseminar bei der IHK und erfuhr dort Basics über Versicherungen, Steuerfragen und mögliche Förderungen. Beim Seminar lernte sie auch einen Experten kennen, von dem sie sich auf ihrem Weg zum eigenen Geschäft derzeit coachen lässt. Die Gespräche mit der Bank wegen eines Existenzgründerdarlehens laufen. Sobald die Bank grünes Licht gibt, will sie den Mietvertrag unterschreiben. Mit viel Optimismus, Schwung und Initiative geht Martina Mohr in ihr neues Leben, das – wenn alles glattgeht – im kommenden März beginnen soll. Mit einer Schreinerin in Hegnach hat sie Kontakt aufgenommen, um die Inneneinrichtung in dem verwinkelten Lädchen zu planen. Mieten möchte sie nur die untere Etage, weshalb noch ein Umbau ansteht: Die Treppe zwischen den beiden Stockwerken muss entfernt werden.