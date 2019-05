Waiblingen Platzmangel: Rotes Kreuz will bauen

680 Quadratmeter mehr Nutzfläche

1993 bezog er das Gebäude im Gewerbegebiet. Davor war er – Geschäftsführerin Gisela Mohr, „gute Seele“ und Gedächtnis des Ortsvereins erinnert sich – in der alten Frauenarbeitsschule an der Karlstraße untergebracht, so wie lange Zeit auch Volkshochschule und Familienbildungsstätte. Durch den Umbau gewinnt der 2000 Mitglieder starke Ortsverein 680 Quadratmeter Nutzfläche hinzu. Nach den Sommerferien sollen die Arbeiten beginnen. Wenn alles absolut glattläuft, könnte der Traum der Waiblinger Rotkreuzler wahr werden, den Anbau beim Eisentaltag 2020 einzuweihen. Dann begeht der Ortsverein nämlich sein 150-Jahr-Jubiläum. In 20 Jahren soll das Großprojekt abbezahlt sein. „Jede Spende ist willkommen“, sagt Christiane Dürr. Eine Möglichkeit dazu besteht beim Infotag des Roten Kreuzes am Mittwoch, 8. Mai, auf dem Marktplatz.