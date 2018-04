Waiblingen Polizei hilft Gänsefamilie über den Zebrastreifen

Waiblingen.

Sieben Küken und ihre Gänsemutter haben am Montagmorgen Polizeischutz genossen, als sie – natürlich im Gänsemarsch – über den Zebrastreifen am Stadtgraben watschelten. Unsere Leserin Bärbel Schelling war auf dem Weg zur Arbeit, als sie diese besondere Szene beobachtete und sofort die Kamera zückte. Eine Dame und ein Herr, berichtet Schelling, hätten sich der Gänsefamilie, die zuvor am Straßenrand unterwegs war, bereits angenommen. Das war auch gut so: um 8.30 Uhr herrschte hier viel Verkehr.