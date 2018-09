Waiblingen Polizei schnappt mutmaßlichen Einbrecher

Gegen 15:30 Uhr nahmen Beamte einen mutmaßlichen Einbrecher im Bereich des Berufsbildungswerkes fest. Dieser war zwei Stunden zuvor in ein Wohnhaus in der Schmidener Straße eingedrungen und hatte dort mehrere Elektronikgeräte, Lottoscheine und weitere Unterlagen entwendet. Anschließend flüchtete er auf einem Fahrrad, welches er am Zaun eines Nachbargrundstückes fand.

Der 31-jährige Libanese wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.