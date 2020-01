Waiblingen Polizeieinsatz im Remspark: Zwei Männer festgenommen

Waiblingen.

Im Waiblinger Einkaufszentrum "Remspark" sind am Donnerstagabend (23.01.) zwei Männer festgenommen worden. Einer davon befindet sich inzwischen in Haft, wie die Polizei am Freitag bekannt gab. Die Beamten waren um kurz nach 18 Uhr wegen eines Ladendiebes in den Remspark gerufen worden. Als die Streife eintraf, konnten mehrere Männer den 34-jährigen Tatverdächtigen an der Flucht hindern. Er war laut Polizeibericht "äußerst aggressiv" und wehrte sich gegen das Anlegen von Handschellen, wobei ein Polizist verletzt wurde. Außerdem beleidigte er die Beamten "mit diversen Schimpfwörtern". Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Am Freitag erließ ein Richter Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls.