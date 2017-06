Waiblingen Polizeireform: Sie ringen heftig

Waiblingen. Das Ringen um Korrekturen an der Polizeireform neigt sich dem Ende zu. Am 11. Juli wollen die Fraktionen Beschlussvorschläge präsentieren. Die Umsetzung soll aber erst 2020 beginnen, ein Jahr später als geplant. Derweil rumort es innerhalb der Polizei: Die einen hätten’s gern so, die anderen anders.