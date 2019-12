Waiblingen Polizisten beleidigt: Drei junge Männer vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft hatte den Angeklagten vorgeworfen, im April vergangenen Jahres drei Polizeibeamte mehrmals mit der englischen Abkürzung „ACAB“ – welche für „All cops are bastards“ steht, übersetzt also „Alle Polizisten sind Bastarde“ bedeutet – beleidigt zu haben. Außerdem sollen sie sie mit einem vulgären türkischen Schimpfwort sowie mit „Du Fisch, was willst du von mir?“ beleidigt haben. Die Tat habe sich gegen Mitternacht in Bad Cannstatt auf dem Berger Steg ereignet. Die Angeklagten beleidigten die Polizisten, die dort an dem Kontrollpunkt im Einsatz waren, demnach von der Brücke aus.

23-jähriger Angeklagter: Es handelt sich um Verwechslung

„Gab es diesen Ärger mit der Polizei?“, will Richter Armin Blattner von den jungen Männern wissen. „Wir waren oben auf der Brücke und die Beamten waren weiter unten“, sagt einer der Angeklagten. Der 23-Jährige behauptet, dass keiner der fünf „ACAB“ gerufen habe. Und dass es sich dabei um eine Verwechslung handelt. „Es ist ein öffentlicher Weg, da kommen viele vorbei“, sagt er. Und mit der Bezeichnung „du Fisch“ habe er nicht den Polizeibeamten, sondern seinen Kumpel angesprochen. „’Chill mal, du Fisch’, habe ich gesagt“, sagt er. Weil sein Freund ihn in dem Moment genervt habe. Dann habe er sich an den Beamten gewandt, der seinen Ausweis kontrollieren wollte, und gesagt: „Was willst du von mir?“ Ob man denn einen Polizeibeamten duzen sollte, fragt der Richter. „Das war auch nicht richtig von mir“, gibt der Angeklagte zu.

Darüber hinaus wird einem 22-jährigen Angeklagten zu Lasten gelegt, dass er beim Wegrennen erneut die Polizei beleidigt und seinen Mittelfinger gezeigt haben soll. Er gibt zu, zum Tatzeitpunkt alkoholisiert gewesen zu sein und einen Filmriss gehabt zu haben, doch die Vorwürfe streitet er ab. „Ich hab’ mich nur aufgeregt“, sagt er, weil er nicht verstanden habe, was die Polizei von ihnen wolle. „Ab dem Moment an, wo wir uns im Unrecht gefühlt haben, waren wir nicht kooperativ“, gesteht der 23-Jährige. „Weil die Polizei auch nicht kooperativ war.“