Waiblingen „Prenzlschwäbin“ kommt nach Waiblingen

Waiblingen.

Die „Prenzlschwäbin“, Bärbel Stolz, gastiert mit ihrem Programm „Isch des Bio“ am Samstag, 28. Oktober, von 20 Uhr an im Bürgerzentrum im Welfensaal. Eintrittskarten gibt es im Netz unter www.easyticket.de, www.eventim.de und www.reservix.de oder unter der Tickethotline 0711/5506 6077 sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.