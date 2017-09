Waiblingen Prozess gegen Büze-Brandstifter eröffnet

Waiblingen.

Vor dem Stuttgarter Landgericht ist der Prozess gegen den mutmaßlichen Brandstifter im Bürgerzentrum eröffnet und gleich wieder vertagt worden. Das psychiatrische Gutachten liege erst Anfang Oktober vor, begründete der Vorsitzende Richter, Rainer Gless (Mitte), die Unterbrechung. Die Staatsanwaltschaft wirft dem geistig behinderten jungen Mann vor, am Abend des 28. März in alkoholisiertem Zustand ein Stück Kartonage angezündet und in einen Papiercontainer geworfen zu haben. Damit habe er zumindest billigend in Kauf genommen, dass sich das Feuer über die Fassade und das Dach des Bürgerzentrums ausweitete.