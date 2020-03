Waiblingen Querspange: Frühere Notfallpraxis wird Sanitätshaus

Gleich neben der Praxis von Reichmann und Schlüter logiert derzeit das Sanitätshaus Weinmann, dessen Stammhaus sich in Göppingen befindet. Angeboten werden medizinische Hilfsmittel von der Bandage bis zum Pflegebett, aber auch handwerklich angefertigte Prothesen, Schuhe und Zubehör für den Alltag der Patienten. Knapp 70 Quadratmeter groß sind die Räume in Waiblingen, da bot es sich an, die seit dem Brand leerstehende Notfallpraxis zu übernehmen. Die Räume, die Weinmann durch den Umzug freimacht, übernehmen Reichmann und Schlüter. Ein Durchgang in die orthopädische Arztpraxis ist bereits vorhanden.

250 000 Euro investiert Jörg Weinmann in seine neue Waiblinger Filiale. Diese ist mit 124 Quadratmetern mehr als doppelt so groß und soll durch den Umbau hell, kundenfreundlich und barrierefrei werden. Von der Fronackerstraße aus entsteht ein direkter Eingang ins Sanitätshaus, außerdem werden zwei große Schaufenster eingebaut. Geht’s nach dem Bauherren, soll noch vor Ostern eröffnet werden. „Der Termin hängt an den Spezialscheiben“, erklärt er. 90 Minuten lang müssten die Fensterscheiben einem Brand standhalten können.