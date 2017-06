Waiblingen R2/S2: Streckensperrung am Wochenende

Regionalbahn

Die Regionalbahnen fahren nur zwischen Aalen und Schorndorf. Zwischen Schorndorf und Waiblingen werden Ersatzbusse ohne Zwischenhalte eingesetzt. Diese haben in Waiblingen Anschluss zur S3. Die Ersatzbusse fahren in Schorndorf vom Bussteig 1 ab.

S-Bahn

Die S2 fährt nur zwischen Schorndorf und Endersbach und zwischen Waiblingen und Filderstadt. Zwischen Endersbach und Waiblingen werden Ersatzbusse eingesetzt. Die Busse halten in Endersbach am Bahnhof, in der Stettener Straße (für Stetten-Beinstein), am Bahnhof Rommelshausen und in Waiblingen am Bussteig 11. Die S2 fährt in Endersbach von Gleis 1, in Waiblingen von Gleis 5 ab.