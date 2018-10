Waiblingen Raub-Prozess gegen 24-Jährigen verzögert sich

Waiblingen.

Ein vielfach vorbestrafter 24-Jähriger soll auf der Korber Höhe zwei junge Frauen verprügelt und sie aufgefordert haben, ihre Smartphones herauszugeben. Ein junger Polizist, der in der Nähe wohnt, kam den beiden zur Hilfe. Der 24-Jährige sitzt seitdem in Haft. Am ersten Verhandlungstag am Amtsgericht Waiblingen räumte der drogensüchtige Angeklagte die Vorwürfe teilweise ein, verstrickte sich aber immer wieder in Widersprüche. Die zweite Verhandlung wurde nach einem Streit der Verteidigung mit dem Richter Kärcher unterbrochen. Der Auslöser war ein Gutachten gewesen, das zu dem Schluss kam, der Angeklagte zeige zwar ein „auffälliges Unbeteiligtsein gegenüber den Gefühlen anderer“, seine Schuldfähigkeit sei aber zum Tatzeitpunkt nicht vermindert gewesen.