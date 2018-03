Waiblingen Raubüberfall auf Netto in Bittenfeld

Waiblingen-Bittenfeld.

Am Mittwochabend ist der Netto in Bittenfeld überfallen worden. Ein Unbekannter hatte den Discounter gegen 21 Uhr betreten. Er bedrohte die Kassiererin und zwang sie, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben. Anschließend flüchtete er über den Parkplatz in Richtung Ortsmitte.