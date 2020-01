Waiblingen Rauchmelder nerven – und retten Leben

Waiblingen.

Rauchmelder können nerven. Besonders dann, wenn sie nicht richtig funktionieren, frühzeitig ihren Geist aufgeben oder falschen Alarm schlagen. „Man sollte sie deshalb aber nicht einfach abmontieren und irgendwo in die Ecke legen“, warnt Jürgen Aldinger, stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Waiblingen. Denn es gibt auch Meldungen wie diese: „Rauchmelder rettet Mann das Leben“. Ereignet hat sich der Vorfall vor anderthalb Jahren in Stuttgart. Mit einer brennenden Zigarette in der Hand war er auf dem Sofa eingeschlafen, wobei die Wohnung in Brand geriet und er wegen des Rauchs das Bewusstsein verlor. Nachbarn schließlich hörten den Alarm des Rauchmelders und riefen die Feuerwehr. Gerade noch rechtzeitig, um den Mann zu retten. Deshalb wird die Feuerwehr nicht müde zu erklären, was Eigentümer, Vermieter und Mieter beachten müssen, damit die Geräte im Ernstfall funktionieren. Und nicht zuletzt gilt die gesetzliche Rauchmelderpflicht.