Waiblingen Rauchvergiftung wegen brennendem Katzenfutter

Waiblingen-Neustadt.

Eine eingeschaltete Herdplatte hat am Donnerstagnachmittag in einem Hochhaus in der Birkhanstraße eine Packung Katzenfutter in Brand gesetzt. Verursacher war vermutlich eine Katze, die sich alleine in der betreffenden Wohnung befand und über die Herdplatte mit Touchscreen gelaufen sein dürfte.