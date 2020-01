Waiblingen Real im Remspark: 180 Arbeitsplätze in Gefahr?

Nachdem im vergangenen Jahr die Gespräche über eine mögliche Übernahme durch die Redos Real Estate GmbH gescheitert waren, die deutschlandweit in großflächige Einzelhandelsimmobilien investiert, hat sich der zweite Interessent X+Bricks durchgesetzt. Das in Frankfurt beheimatete Unternehmen investiert ebenfalls in Einzelhandelsimmobilien, vor allem im Bereich Lebensmittelhandel.

Komplexe Beteiligungsstrukturen beim neuen Eigentümer

Das deutsche Unternehmen X+Bricks ist in der frühen Phase seiner Gründung maßgeblich durch Gelder der russischen SCP Group finanziert worden, wie aus der Internetseite von SCP hervorgeht. X+Bricks befindet sich nach wie vor im Portfolio der SCP Group. Diese ist daher höchstwahrscheinlich auch an den strategischen Entscheidungen im Unternehmen beteiligt. Die SCP Group, die sich als Investmentfirma auf gewerbliche Immobilien in Europa spezialisiert hat, gehört wiederum zum Portfolio von Sistema Finance, einer großen Investmentfirma, die selbst zur größten Investmentholding Russlands, Sistema, gehört, die in 15 Sektoren aktiv ist.