Waiblingen Recyclinghof geschlossen – wohin mit dem Müll?

„Samstags ist hier ein Kommen und Gehen“, weiß Dagmar Häcker von der Abfallwirtschaft Rems-Murr. Bis zu 250 Kunden drängeln sich an Spitzensamstagen auf dem Gelände an der Düsseldorfer Straße. „Der Recyclinghof hat eine tolle Lage“, sagt die Abfallberaterin. Viele verbinden die Fahrt zum Recyclinghof am Stadtrand gleich mit dem Einkauf im Remspark. Dazu kommen viele Fellbacher, für die der Platz an der Düsseldorfer Straße die nächste Möglichkeit ist, Wertstoffe loszuwerden: Fellbach selbst hat keinen Recyclinghof. Mit der guten Lage nahe der B 14 und dem großen Einzugsgebiet erklärt sich Vorstandsvorsitzender Gerald Balthasar auch das erstaunliche hohe Abfallaufkommen bei Elektro-Kleingeräten wie Elektrogrills und Toastern. 2018 wurden in Waiblingen mehr E-Kleingeräte gesammelt als auf den Wertstoffdeponien in Schorndorf und Kaisersbach zusammen.