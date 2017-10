Stuttgart.

Nach einem weitgehend trockenen und teilweise sonnigen Samstagnachmittag wird es am Sonntag in Baden-Württemberg erneut regnerisch und in einigen Landesteilen stürmisch. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart ist vor allem in den Höhenlagen des Schwarzwaldes mit Sturmböen bis zu 80 Stundenkilometern zu rechnen. Am Alpenrand regnet es dauerhaft. In der Nacht zum Montag können sich laut DWD in der feuchten Luft Nebelfelder bilden. Für die kommende Woche erwartet der Wetterdienst viele Wolken, aber zunächst noch trockenes Wetter.