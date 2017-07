Waiblingen Rems-Murr-Kreis weit entfernt vom Hochwasser

Schorndorf. Etwa 1,80 Meter wies am Mittwochmorgen der Pegel der Rems in Schorndorf auf. Weit entfernt von Hochwasser, von dem man ab einem Pegelstand von vier Metern sprechen kann. Der kräftige Regen der vergangenen Tage hat aber die Pegel an Rems und Wieslauf ansteigen lassen. Für das Wochenende verspricht der Wetterbericht endlich wieder Freibadwetter.

Regen, Regen, Regen ... In den vergangenen sieben Tagen hat es zwischen Rems und Murr so viel geregnet, wie sich ansonsten in einem ganzen Monat Juli übers Land ergießt. Fast 70 Milliliter Regen waren es auf den Quadratmeter. Das ließ die Pegel der Flüsse und Bäche steigen. Doch von katastrophalen Verhältnissen wie aktuell in Norddeutschland ist der Landkreis weit entfernt, zumal der Regen seit Mittwoch weiterzieht. Am Donnerstag stellt sich eine Mischung aus vielen Wolken und etwas Sonne ein, schreibt der Deutsche Wetterdienst über die Aussichten, nachdem sich das Tiefdruckgebiet Alfred langsam aus dem Staub macht. Am Freitag überwiegen zunächst die Wolken mit örtlichen Schauern. In der zweiten Tageshälfte zeigt sich die Sonne öfter. Am Wochenende herrscht im Süden trotz einzelner Gewitter meist Freibadwetter; so kündigt Wetter online Temperaturen am Sonntag von 30 Grad an.

Regen schlägt Eisverkäufern aufs Gemüt

Der Regen hat sich auf die Laune von Eisverkäufern und Biergartenbesitzern geschlagen. Der Sommerschlussverkauf kam auch nicht so recht in Schwung, wenn morgens bei Temperaturen knapp über zehn Grad der Winterpullover aus dem Schrank gekramt wurde. Und von Sommerfeeling auf dem Balkon oder im Gartencafé keine Spur, wenn sich Schauer, Dauer- und Nieselregen abwechseln. Die Regengüsse der vergangenen Tage zeigten sich an den Pegelständen. In Haubersbronn an der Wieslauf hatte am Mittwochmorgen der Pegel mit 1,10 Meter seinen Höchststand. Die Hochwassermarke liegt dort für ein zehnjährliches Hochwasser bei 2,35 Metern. Rekorde wurden 2011 mit 3,12 Meter und 2013 mit 2,57 Meter gemessen.

Der Rekord in Schorndorf lag bei einem Pegel von 5,25 Metern

1,80 Meter erreichte der Pegel der Rems in Schorndorf. Bei 2,40 Meter liegt die Marke, ab der die Hochwassermeldeordnung Maßnahmen vorsieht. Ein zehnjährliches Hochwasser ist bei 4,42 Meter erreicht. Höchststände waren im Januar 2011 mit 5,22 Metern und sogar 5,25 wurden kurz vor Silvester im Jahr 1947 gemessen. Weiter die Rems runter zeigte der Pegel in Waiblingen-Neustadt knapp über zwei Meter. Ein Klacks gegenüber den 6,09 Meter am 3. März 1956 oder den 4,97 Metern am 21. März 2002.

Die Hochwassergefahr fürs Untere und Mittlere Remstal ist deutlich gesunken, nachdem Zug um Zug Regenrückhalteräume geschaffen wurden und werden. Erst kürzlich gab es den Spatenstich für das umstrittene Becken zwischen Plüderhausen und Urbach. Das Februar-Hochwasser im Jahr 1990 hatte das Remstal in eine Seenlandschaft verwandelt. Diese in immer kürzeren Abstände auftretenden „Jahrhunderthochwasser“ waren der Impuls zur Gründung des Hochwasserschutzverbandes Rems. Wie effektiv der Hochwasserschutz funktioniert, zeigten die verheerenden Fluten in Schwäbisch Gmünd im Mai 2016, die zwei Menschen das Leben kosteten. Während der Pegel der Rems in Schorndorf gefährlich anstieg, konnten sich die Gemeinden flussabwärts darauf verlassen, dass die Wassermassen sie nicht mehr erreichen.

Landwirtschaft und Forstwirte hatten auf den Regen gehofft

Der Regen der vergangenen Tage hat aber nicht nur schlechte Seiten. Sowohl die Landwirtschaft wie auch die Forstwirte haben sehnlichst auf Regen gehofft. „Wir haben den Regen bestellt!“, sagt ein Mitarbeiter des Forstamtes Rems-Murr. Im Frühsommer hatten die Forstämter wegen der anhaltenden Trockenheit wegen der hohen Waldbrandgefahr Alarm geschlagen. Nach einem sehr trockenen Winter hatte sich auch im Frühjahr der Regen rar gemacht. Allerdings müsste es noch zwei Wochen weiterregnen, um auch den gesunkenen Grundwasserspiegel aufzufüllen. Immerhin hilft der Regen bisher gegen die befürchtete Borkenkäferplage. Denn der Käfer mag es heiß und trocken.