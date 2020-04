Waiblingen Remspark ist verkauft - was jetzt?

Waiblingen.

Von allen Einkaufsstandorten in Waiblingen zieht der Remspark die meisten Kunden an. Doch seine genaue Zukunft ist nach dem Verkauf der Real-Supermärkte an den russischen Investor SCP und den deutsche Immobiliengiganten x+bricks noch ungewiss. Dies gilt auch noch, nachdem bekannt wurde, dass die Konkurrenten Kaufland und Edeka mehr als die Hälfte der deutschlandweit 277 Real-Märkte vom Metro-Konzern erworben haben.