Waiblingen Renitente Diebin im Drogeriemarkt

Waiblingen.

Am Donnerstagabend ist eine Diebin in einem Drogeriemarkt am Alten Postplatz ertappt worden. Die 30-Jährige hatte gegen 20 Uhr ein Parfüm im Wert von 100 Euro eingesteckt und wollte den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Eine Mitarbeiterin ertappte die Diebin und hielt sie fest, während zwei Kunden die Ladentüre zu hielten.