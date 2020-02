Waiblingen Rinnenäckerschule erweitert Ganztagsbereich

Schon seit dem Schuljahr 2014/15 wurde an der Rinnenäckerschule schrittweise mit der Umstellung auf eine Ganztagsschule begonnen. Nun soll die verbindliche Form mit dem Zeitmodell „vier Tage zu mindestens sieben Stunden“ umgesetzt werden. Wie andere Ganztagsschulen bietet die Rinnenäckerschule derzeit von 12.35 Uhr bis 14 Uhr Mittagessen an.

Sechs zusätzliche Lehrerwochenstunden

Wer an dem kostenpflichtigen Mittagsblock nicht teilnehmen möchte, dem steht in der Zwischenzeit frei zur Verfügung, nach Hause zu gehen und später wieder zu kommen. Von 14 Uhr bis 15 Uhr besteht die Möglichkeit, unter Aufsicht Hausaufgaben zu erledigen. Darüber hinaus bietet die Schule von 15 Uhr bis 16 Uhr eine Spielzeit an. Das Ziel der Ganztagsschule ist, einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu leisten. Besonders berufstätige Eltern profitieren von diesem Modell. Von der Umstellung an der Rinnenäckerschule sind 174 Schüler betroffen. Dabei wird eine Klasse pro Klassenstufe auf zwei Klassen pro Klassenstufe erweitert.