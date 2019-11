Waiblingen Röntgenpraxis nach Brand eingeweiht

„Wir sind bei allen Leistungen in Vorleistung gegangen“

Zehn Monate später kam zu den Geräten ein Kernspintomograf. Um das tonnenschwere Gerät anliefern zu können, war die Wand in der Praxis geöffnet worden, ein Kran hatte das Kernspingerät hochgehievt. Um ein Schnittbildzentrum für Kernspin- und Computertomografen einrichten zu können, wurde die Praxis erneut umgebaut. „Wir haben unter erschwerten Bedingungen gearbeitet“, sagt Hansjörg Rempp. Bis vor wenigen Tagen waren in der Praxis noch die Maler zugange, die Lüftungsarbeiten sind noch immer nicht abgeschlossen.

Dass es bis zur Einweihung so lange dauerte, ist aber nicht nur den Umbauarbeiten, sondern auch dem Verkauf der Immobilie geschuldet. Aus diesem Grund hätten sich der Klärungsprozess mit der Versicherung und die Debatte um den künftigen Brandschutz in die Länge gezogen. Ein sechsstelliger Betrag musste laut Rempp nach dem Brand in die Praxis investiert werden. „Wir sind bei allen Leistungen in Vorleistung gegangen, haben auch einen Architekten und Sachverständige geholt“, sagt der Radiologe. Nun habe man sich geeinigt: „Die Vorleistungen wurden akzeptiert.“

Ein Täter wurde nie ermittelt

Inzwischen können wieder alle Räume der 540 Quadratmeter großen Praxis genutzt werden. 15 Personen – drei Ärzte, sieben medizinisch-technische Assistentinnen und fünf medizinische Fachangestellte kümmern sich um die zahlreichen Patienten. „Wir könnten Tag und Nacht durcharbeiten“, sagt Rempp. „Aber mehr geht nicht.“ Drei bis vier Wochen müssen Patienten seinen Angaben zufolge auf Standardtermine für eine Untersuchung im MRT warten. In dringenden Fällen werden Termine auch schneller vergeben - die sollten dann aber über den Hausarzt laufen.

Sehr viel schneller als die Sanierung waren die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen. Laut Sachbearbeiter der Polizei wurde die Akte Anfang August 2018 an die Staatsanwaltschaft übersandt. Die Polizei ging von Brandstiftung aus. Ein Täter wurde nie ermittelt.