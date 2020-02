Waiblingen Rote Ampel übersehen: Drei Leichtverletzte

Im strömenden Regen hat am Dienstagabend (25.2.), gegen 17.30 Uhr, ein 28-jähriger Autofahrer die rote Ampel übersehen und einen Unfall verursacht. An der Kreuzung Westumfahrung und Düsseldorfer Straße stieß der Fahrer einer Mercedes A-Klasse mit einem VW Golf zusammen. Der Mercedes war auf der Westumfahrung in Richtung B14 unterwegs, der Golf-Fahrer von Waiblingen nach Fellbach. Alle drei Insassen der zwei beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt. Der Gesamt-Sachschaden liegt bei ungefähr 11 000 Euro, wobei der Schaden am Mercedes mit 1000 Euro vergleichsweise gering ist. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Polizei hat den Verkehr um die Unfallstelle umgeleitet, bis sie gegen 19 Uhr geräumt war. Bis dahin kam es für die anderen Verkehrsteilnehmer zu leichten Behinderungen.