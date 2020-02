Waiblingen RTL sucht in Waiblingen nach Ninjas

In fünf Städten castet RTL für die Fernsehshow: in Köln, wo der Sender seinen Hauptsitz hat, in München, Hamburg, Erfurt und Waiblingen. Waiblingen ist in diesem Jahr zum ersten mal Casting-Ort. Erst im vergangenen November hatten Timo und Ingrid Marschner die Kletterhalle hinter dem Remspark eröffnet, in dem das Casting stattfindet. Die Marschners, die seit Mitte der 1990er Jahre in Korb in einer ehemaligen Squashhalle Kletterbegeisterten ein Zuhause bieten, haben jahrelang nach einem geeigneten Objekt gesucht. Im vergangenen Jahr stießen sie auf die Halle an der B 14. Ihr Ninja-Parcours in Waiblingen gehört nach RTL-Angaben zu den fünf größten Deutschlands.

Kim Marschner, der Sohn der Marschners, hat es in der RTL-Show schon weit gebracht. Er holte sich in der Ninja-Warrior-Staffel von 2018 den zweiten Platz. Die Übungen beim Casting bereiten ihm keine Sorgen: „Das ist mehr ein Krafttest, aber mit dem Ninja-Parcours hat das recht wenig zu tun“, sagt der Profi-Boulderer, der auch im deutschen Nationalteam Klettern ist und im Jahr 2024 an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen will.

Sobald Lichter und Kameras auf einen gerichtet sind, ist es vorbei mit der inneren Ruhe

Wie hart der Fernsehparcours ist, weiß Kim Marschner aus eigener Erfahrung: „2018 ist mir am Ende in der letzten Minute einfach die Kraft ausgegangen.“ Auch im Jahr 2019 nahm er teil, verletzte sich aber vor laufender Kamera am Fuß. Doch nicht nur der Fernsehparcours selber verlangt den Teilnehmern viel ab. Sobald Lichter und Kameras auf einen gerichtet sind und man vor den großen Aufbauten steht, ist es vorbei mit der inneren Ruhe, erklärt Yasin El Azzay aus Murr: „Ich war nach der Runde so fertig, ich wusste gar nichts mehr.“

Bei der letzten Übung in Waiblingen haben die Athleten die Wahl zwischen Liegestützen und Box Jumps, sprich Sprüngen auf eine Holzkiste. Liegestütze zählen doppelt, aber die Teilnehmer können in den drei Minuten, die ihnen zur Verfügung stehen, die Disziplin wechseln. Karim schaffte hier trotz Erkältung 103 Liegestütze. Bei der letzten Übung würden sich Teilnehmer auch immer wieder mal übergeben, berichtet der Produzent der TV-Sendung, Thomas Boseberg. „Ninja Warriors“ gibt es in Deutschland seit 2016. In diesem Jahr wird die Show zum fünften Mal ausgestrahlt. Ursprünglich kommt sie aus Japan, richtig bekannt wurde sie aber in den USA, erklärt Boseberg. Die Fernsehshow selber findet in der „dm-arena“ in Karlsruhe statt, einer 12 500 Quadratmeter großen Halle. Der Aufbau des über hundert Meter langen Parcours dauert rund eine Woche. Dabei werden die Wassergräben mit 500 000 Litern Wasser befüllt, wie Boseberg erklärt.

Von 1500 Athleten werden es rund 300 in die TV-Show schaffen, die dann dreimal ausgestrahlt wird. Gesiegt hat in den letzten vier Jahren übrigens niemand – denn keiner bewältigte den Parcours in der vorgeschriebenen Zeit . Doch auch in den USA dauerte es sieben Staffeln, bis ein Teilnehmer zum Gewinner erklärt wurde. In Deutschland winken dafür 300 000 Euro Preisgeld.