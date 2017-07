Waiblingen Rückkehrprämie für Balkanflüchtlinge

Waiblingen. Mit Geld will der Rems-Murr-Kreis Flüchtlingen aus dem Westbalkan die freiwillige Rückkehr in die alte Heimat schmackhaft machen und legt dafür ein 100 000 Euro schweres Programm auf. Was zunächst teuer klingt, soll bald zu gewaltigen Einsparungen führen. Der Kreistags-Verwaltungsausschuss hat den Plan am Montag abgesegnet. Auf der zweiten Seite dieses Artikels finden sie eine Beispielrechnung.