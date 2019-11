Waiblingen.

Ein liegengebliebener Zug an Gleis 7 in Waiblingen war die Ursache für Verspätungen auf der Linie S2. Es kam zu Verspätungen von bis zu 15 Minuten und Gleisverlegungen. Das meldete der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) am Dienstag um 7.41 Uhr. Um 8.15 war das Problem behoben. Die Züge der S-Bahn Linien 2 und 3 fuhren nach Angaben des Internetportals S-Bahn-Chaos noch bis etwa 9 Uhr mit Verspätungen.



Es war die dritte Störung binnen 24 Stunden: Am Montagmorgen kam es wegen einer Signalstörung zwischen Böblingen und Stuttgart-Rohr zu Verspätungen und Ausfällen. Am Montagabend (15.11.) gegen 21.30 Uhr verkehrten die Züge der S-Bahn-Linie 2 nach einer Stellwerkstörung nicht zwischen Waiblingen und Schorndorf.